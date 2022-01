Przez pojęcie rozkładu czasu pracy należy rozumieć sposób rozplanowania czasu, w którym pracownik jest zobowiązany pozostawać w dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach i tygodniach okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem ograniczeń właściwych dla organizacji czasu pracy, w ramach której pracownik jest zatrudniony. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej jeden miesiąc. Należy go przekazać pracownikowi co najmniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Pracodawca nie ma natomiast, zgodnie z art. 129 par. 4 kodeksu pracy (dalej: k.p.), obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli:

Powstaje więc pytanie – dlaczego pracodawca nie mógłby zmienić rozkładów czasu pracy, skoro kodeks pracy pozwala mu na wprowadzenie tak istotnych zmian do stosunku pracy, jak zmiana rodzaju pracy (czasowa), odwołanie urlopu lub polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Należy pamiętać, że stosunek pracy, co wynika wprost z art. 22 par. 1 k.p., charakteryzuje się podporządkowaniem pracownika, a co za tym idzie koniecznością wykonywania poleceń pracodawcy. Pracownik musi je – co do zasady – wykonywać i zawierając umowę o pracę, godzi się na to. Nie zmienia to jednak faktu, że zachowanie pracodawców zmieniających często rozkład czasu pracy, którzy zarazem nie potrafią w sposób racjonalny i spójny uzasadniać konieczności tego typu zmian, należy ocenić negatywnie, podobnie jak zmiany rozkładu czasu pracy dokonywane w sposób sprzeczny z zapisami regulaminu pracy. Moim zdaniem w takiej sytuacji pracodawca narusza obowiązujące prawo, na dodatek takie, które sam ustanowił.