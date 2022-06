Po dwóch miesiącach obowiązywania ustawy o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.) pracodawcy dostrzegają pierwsze praktyczne skutki nowych przepisów. Nowe rodzaje służby, w tym dobrowolna zasadnicza, umożliwiają zyskanie ochrony przez większą grupę zatrudnionych. Zdarza się, że osoby, które spodziewają się zwolnienia, decydują się na zgłoszenie do armii. Tak stało się w przypadku firmy z woj. mazowieckiego (dane do wiadomości redakcji), która przygotowywała się do wypowiedzenia umów dwóm pracownikom. Jeden z nich najpierw skorzystał z dłuższego zwolnienia lekarskiego, a następnie poinformował, że złożył wniosek o powołanie do służby (nie precyzując, czy chodzi o dobrowolną zasadniczą służbę czy o obronę terytorialną). Oczywiście ochronę zyska, jeśli zostanie powołany, w obecnej sytuacji firma mogłaby mu więc wręczyć wypowiedzenie. Rozważa to, ale bierze też pod uwagę ewentualny zarzut dyskryminacji (zwolnienia z powodu przystępowania do formacji wojskowej).