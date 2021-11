Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się wreszcie na opracowanie nowej pragmatyki służbowej dla żołnierzy niezawodowych. Obecnie większość regulacji jest ujęta w ustawie z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 372), która była już wielokrotnie nowelizowana. Znaczna część dotychczasowych rozwiązań znalazła się w rządowym projekcie ustawy o obronie ojczyzny, który trafił do konsultacji społecznych. Prace nad tym dokumentem rozpoczęły się już za czasów Aleksandra Szczygło, byłego ministra obrony narodowej, który zginął w katastrofie smoleńskiej, kiedy to powołany został zespół ds. kodyfikacji prawa w tym zakresie. Przerwano je po przejęciu władzy przez koalicję PO-PSL.

- Tym razem też powołano zespół, ale ten po prostu wyjął z szuflady dokument, który już dawno był przez nas stworzony. Oczywiście pojawiły się tam pewne modyfikacje, które mogą być wręcz szkodliwe dla obronności - mówi DGP Mariusz Tomaszewski, pułkownik w stanie spoczynku i były dyrektor departamentu prawnego MON. Zwraca w tym kontekście uwagę na zapisy, które pozwalają na zwolnienie żołnierza ze służby, jeśli ten nie będzie lojalny wobec armii. - Te przepisy są nieostre i w dzisiejszych czasach mogą być w różny sposób wykorzystane przez dowódców. A warto dodać, że od przeniesienia czy zwolnienia ze służby co do zasady nie ma odwołania na drodze sądowej - dodaje.

- Szef tej nowej struktury będzie podlegał bezpośrednio ministrowi, a nie szefowi sztabu generalnego. Dlatego sztab będzie instytucją bardzo okrojoną z zadań i sprowadzi się jedynie do formy doradczej dla prezydenta. Takie zmiany trochę mnie dziwią, bo wojskowi mają większe doświadczenia związane m.in. dowodzeniem czy mobilizacją. Dodatkowo zarządzanie kryzysowe ma przejść pod dowództwo wojsk obrony terytorialnej, a tu rodzi się kolejne pytanie: po co nam wtedy wojska specjalne na czas pokoju? - mówi prof. gen. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony Narodowej.

Jedną z zachęt ma być wzmocnienie ochrony pracowniczej. W myśl art. 316 projektu, jeśli pracownik powiadomi pracodawcę, że np. zapisał się do Wojsk Obrony Terytorialnej i będzie brał udział w 8- lub 16-dniowym szkoleniu, szef nie będzie mógł go zwolnić przez kolejne 12 miesięcy od zakończenia tego szkolenia. Część pracodawców obawia się, że wojsko może być pretekstem do utrzymania się w pracy. Eksperci przyznają, że są plusy, ale też minusy tych rozwiązań. - Jeśli mielibyśmy kłopoty natury militarnej, to pracodawca nie powinien stać na przeszkodzie takiej służbie lub szkoleniu. Tym bardziej że obawa wojny może spowodować, że ta działalność nie będzie prowadzona - mówi Waldemar Gujski, adwokat z Kancelarii Gujski Zdebiak. - Oczywiście wszystkie tego typu regulacje ograniczają pracodawcy swobodę wypowiadania umów o pracę, ale zawsze można się powołać na wyższe dobro, jakim jest ochrona ojczyzny - dodaje.