Oceniając opisaną sytuację, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na art. 45 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Wynika z niego, że w razie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony bez uzasadnienia lub w sposób naruszający przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy ‒ stosownie do żądania pracownika ‒ orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu ‒ o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.