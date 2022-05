Funkcjonariusz odzyskał wolność, ale jednocześnie stracił pracę. Zgodnie bowiem z art. 97 ust. 1 pkt 6 ustawy o służbie więziennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1064) stosunek służbowy wygasa w przypadku nieobecności funkcjonariusza w służbie przez okres powyżej trzech miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania. Próbował on wrócić do służby, jednak bezskutecznie. Teoretycznie nie powinno być z tym problemu. Co prawda ustawa o służbie więziennej nie zawiera instytucji przywrócenia funkcjonariusza do służby sensu stricto, jednak w art. 221 uregulowano zasady dotyczące ponownego nawiązania stosunku służbowego. Problem polegał na tym, że katalog przypadków zawarty w tym przepisie nie wymieniał wprost umorzenia postępowania przez prokuratora lub bezpodstawnego tymczasowego aresztowania.