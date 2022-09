W wersji zaakceptowanej przez Sejm przewiduje ona wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przed 31 lipca br. Pomoc ma trafić do podmiotów zgłoszonych przed tą datą jako płatnicy składek, prowadzących przeważającą działalność pod określonym kodem PKD. Konieczne będą też m.in. 50-proc. spadek przychodów, zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń oraz podanie w ZUS przynajmniej jednego adresu prowadzenia działalności na terenie nadodrzańskiego powiatu.