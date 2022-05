Przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie będzie musiało wzrosnąć co najmniej o 406,30 zł (do 3416,30 zł). Taką wartość gwarantuje ustawowa procedura. To wystarczająca podwyżka czy też należy się spodziewać, że rząd „dorzuci coś od siebie” i kwota ta będzie jeszcze wyższa?