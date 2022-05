Przypomnijmy, że w związku z wysoką inflacją (powyżej 5 proc.) w przyszłym roku konieczne są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia, przy czym przepisy gwarantują w przyszłym roku jego wzrost co najmniej o 406,30 zł (13,5 proc.). Propozycja centrali jest oczywiście korzystniejsza dla zatrudnionych (wzrost od stycznia wyniósłby 16,28 proc., a od lipca – o dodatkowe 7,15 proc.). Związkowcy oczekują niezwłocznego rozpoczęcia dyskusji na ten temat w Radzie Dialogu Społecznego (w szczególności w zakresie negocjacji drugiej – lipcowej – podwyżki). Proponują też, by emerytury i renty w przyszłym roku zostały zwaloryzowane o wskaźnik inflacji zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. We wspólnym stanowisku zwrócono też uwagę na konieczność pilnego rozpoczęcia prac nad zmianą modelu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.