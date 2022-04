Liczba spraw może się też zwiększyć z uwagi na rozszerzenie uprawnień i przepisów ochronnych dla rodziców. Zyskają oni m.in. możliwość wnioskowania o bardziej elastyczne zatrudnienie (np. o ruchomy rozkład godzin pracy lub zmniejszenie wymiaru etatu). W tym czasie będą chronieni przed zwolnieniem, ale nie do końca jasne są zasady takich gwarancji (co też może wywoływać kolejne spory sądowe). Przepis wskazuje, że ochrona przysługuje od momentu złożenia wniosku do dnia zakończenia pracy w ramach elastycznej organizacji. Nie jest więc do końca jasne, czy i do kiedy przysługuje, jeśli pracodawca nie udzieli zgody, czyli odmówi objęcia rodzica elastycznymi rozwiązaniami.