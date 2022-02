Przepisy bhp nie rozstrzygają, w jaki sposób obowiązek ten powinien zostać zrealizowany. Niewątpliwie jednak, jeżeli rodzaj wykonywanej pracy oraz występujące w jej trakcie zagrożenia są tak znaczne, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bhp, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. To samo może dotyczyć zapewnienia takiej osobie odpowiednich (bezpiecznych) narzędzi pracy, środków ochrony indywidualnej czy zbiorowej itp. Kwestie te warto od razu uregulować w zawartej ze zleceniobiorcą umowie. Należy również zaznaczyć, że obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ciążą nie tylko na zleceniodawcy. Zgodnie z art. 3041k.p. podstawowe obowiązki pracownika (m.in. obowiązek poddawania się profilaktycznym badaniom lekarskim) w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również m.in. na zleceniobiorcach. Dotyczy to również zatrudniania młodocianych, a więc zgodnie z art. 190 par. 1 k.p. osób, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły lat 18 (zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, co do zasady jest zabronione).