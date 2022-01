Testy, których od pracownika zażąda firma, zostaną opłacone z budżetu państwa . Zatrudnionych, którzy się im nie poddadzą i nie okażą certyfikatu zaszczepienia lub ozdrowienia, będzie można kierować do innego rodzaju prac. Przepisy nie będą jednoznacznie wskazywać, że firma może wysłać takie osoby do pracy w innym miejscu (w tej samej miejscowości).

Takie poprawki do projektu ustawy w sprawie testowania i weryfikacji szczepień wprowadziła sejmowa komisja zdrowia . Nowe przepisy mają umożliwić pracodawcom sprawdzanie statusu zdrowotnego zatrudnionych pod kątem COVID-19 (żądać testu, którego wykonanie nie będzie konieczne, jeśli pracownik przedstawi certyfikat zaszczepienia lub ozdrowienia).

Wątpliwości co do nowych przepisów mają też związkowcy. Dlatego partnerzy społeczni reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) przedstawią rządowi założenia, które powinna spełniać omawiana ustawa. Poselskiego projektu, który jest obecnie procedowany w Sejmie, nie popierają.

- To dobra zmiana. Skoro państwo ustanawia takie regulacje, powinno finansować wprowadzane działania. Inaczej przedsiębiorcy skupiliby się na konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, a nie na bezpieczeństwie - wskazuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Posłowie utrzymali jednak przepis, zgodnie z którym liczba testów może podlegać ograniczeniu z uwagi na ich dostępność. Doprecyzowano sposób ustalania takich limitów. Poprawiony przepis wskazuje, że w rozporządzeniu wykonawczym minister może określić liczbę testów finansowanych ze środków publicznych „przysługujących pracownikowi w określonym przedziale czasowym” (czyli limit będzie określany w stosunku do zatrudnionego, a nie pracodawcy). Wciąż nie jest jasne, czy więcej testów będzie przysługiwać zatrudnionym z branż lub zakładów z większym ryzykiem zakażenia (np. handlu, gastronomii).

Przedsiębiorcom zależy jednak na rozszerzeniu kompetencji. W trakcie posiedzenia komisji FPP przedstawiła poprawkę, która przewidywała, że w razie braku możliwości polecenia pracy innego rodzaju (lub w innym miejscu) firma mogłaby kierować zatrudnionego na urlop wypoczynkowy, a po jego zakończeniu - na urlop bezpłatny (aż do momentu, gdy podwładny się zaszczepi). Zgłosił ją Jerzy Hardie-Douglas, poseł KO, ale komisja ją odrzuciła.

Zdaniem pracodawców, jeśli zatrudniony odmawia testowania i okazywania certyfikatów, a pracodawca nie ma możliwości zmiany organizacji pracy, firma powinna móc w ostateczności odmówić podwładnemu dostępu do stanowiska.

- Pamiętajmy, że w wielu sektorach, np. firmach produkcyjnych lub budownictwie, pracodawcy nie mają możliwości kierowania zatrudnionych do innej pracy lub zmiany sposobu jej wykonywania - zauważa Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

- Jeśli część pracowników odmówi przedstawienia wyników testów lub certyfikatów i firma nie zna ich statusu zdrowotnego, to czy ma ona w ogóle prawo dopuścić takie osoby do wykonywania pracy, skoro ustawa przewiduje wymóg przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19? Wiele wątpliwości mają też pracodawcy z sektorów, które będą objęte obowiązkiem szczepień. Nie wiedzą, jaki ma być status osób, które odmówią zaszczepienia, np. czy należy je traktować tak, jakby nie miały uprawnień do świadczenia pracy w danej placówce - wskazuje ekspert Konfederacji Lewiatan.