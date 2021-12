Przypomnijmy, że do tej pory rodzice, którzy byli zmuszeni zaopiekować się zdrowym dzieckiem (w wieku do ośmiu lat) z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki (art. 32 ust. 1 pkt 1a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133; dalej: ustawa zasiłkowa), mieli problem. – Treść tego artykułu nie zmieniła się co prawda od niemal dekady, jednak covidowa rzeczywistość doprowadziła do o wiele częstszego stosowania tego i innych przepisów w sytuacjach do tej pory raczej niespotykanych – wskazuje dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW. Kłopot polegał na tym, że w praktyce – gdy dochodziło do zawieszenia zajęć jedynie w klasie lub grupie, a nie całej placówce – ZUS często przyjmował niekorzystną dla rodziców wykładnię i uznawał, że zasiłek się w takim przypadku nie należy (DGP nr 226/2021, „Sądy po stronie rodziców”). Nowe wytyczne, które otrzymał ZUS, to zatem dobra wiadomość dla opiekunów. – Sądzę, że nieporównywalnie częstsze w tym roku zamykanie pojedynczych klas sprawiło, że problemy i słuszne oczekiwania rodziców nie mogły pozostać bez odpowiedzi – ocenia dr Lasocki. Jego zdaniem kierunkowo to bardzo dobra interpretacja, zgodna z sensem i celem zasiłku opiekuńczego, który należy się, jak nazwa wskazuje, z tytułu opieki.