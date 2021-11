Problem bowiem nie zniknął, a wręcz się nasila. Pokazuje to przykład naszej czytelniczki, której siedmioletnia córka, podobnie jak cała klasa, została skierowana na naukę zdalną. Problem w tym, że w związku z wcześniejszą nieobecnością w szkole nie objęła jej kwarantanna (w przeciwieństwie do innych dzieci). Okazało się, że w związku z tym, iż nie doszło do zamknięcia całej placówki, zasiłek jej nie przysługuje. Wówczas rozpoczęła tułaczkę po różnych instytucjach. W ZUS dowiedziała się, że w takim wypadku to szkoła powinna zapewnić opiekę jej dziecku. - Tam jednak nic o takim obowiązku nie wiedzą, a kuratorium umywa ręce i kieruje do Ministerstwa Edukacji i Nauki - relacjonuje czytelniczka. Resort jej jednak również nie pomógł, usłyszała jedynie, że z takim problemem się do tej pory nie spotkał. Natomiast przy kolejnym telefonie do ZUS już nie usłyszała o obowiązkach szkoły, a dostała jedynie sugestię, że powinna wziąć urlop albo oddać dziecko pod opiekę babci.