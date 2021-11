Zgodnie z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ważność orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Przy czym jeśli jego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, dokument zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast gdy ważność dokumentu upływa już po wejściu w życie ww. ustawy, zachowuje on ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.