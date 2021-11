Trybunał przypomniał, że omawiane kwestie reguluje dyrektywa 2003/88/WE z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. 2003 L 299, s. 9). Definiuje ona czas pracy jako „każdy okres, w trakcie którego zatrudniony pracuje, jest do dyspozycji firmy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki”. Odpoczynkiem jest zaś każdy okres, który nie jest czasem pracy. Oba pojęcia są względem siebie rozłączne, a przepisy nie przewidują kategorii pośredniej. Oznacza to, że godziny poświęcone na szkolenie trzeba zakwalifikować albo jako „czas pracy” (co jest równoznaczne z koniecznością zapłaty wynagrodzenia), albo jako okres odpoczynku (TSUE podkreślił to już m.in. w wyroku z 9 marca 2021 r. Radiotelevizija Slovenija, sprawa C 344/19). Skoro dokształcenie było polecone przez zatrudniającego, a jego odbycie było warunkiem koniecznym do pozostania na stanowisku, to należy uznać, że w jego trakcie pracownik pozostawał do dyspozycji pracodawcy. Wynika to także z faktu, że to zatrudniający podpisał umowę o szkolenie z firmą zewnętrzną, która je przeprowadziła. Okoliczność, że nauka nie odbywała się w zwykłym miejscu pracy zatrudnionego, nie ma w tym przypadku znaczenia. Podwładny był bowiem zobowiązany do fizycznej obecności w miejscu określonym przez zatrudniającego. Przemawia to za uznaniem okresu szkoleń za czas pracy, a nie odpoczynku. Przeszkodą do takiego zakwalifikowania godzin nauki nie jest też okoliczność, że działalność pracownika wymagana w trakcie szkoleń różniła się od jego zwykłych obowiązków służbowych. Skoro dokształcenie następuje z inicjatywy pracodawcy, to w jego ramach podwładny podlega instrukcjom zatrudniającego. Dlatego TSUE uznał, że w omawianych warunkach szkolenie zawodowe powinno być wliczane do czasu pracy. Dodał też, że odmienne stanowisko byłoby sprzeczne z celem wprowadzenia omawianej dyrektywy (zapewnienie odpoczynku od pracy). Zatrudniający mogliby bowiem narzucać podwładnym szkolenia poza godzinami pracy, ograniczając ich prawo do czasu wolnego.