Atrakcyjne dopłaty dla funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1610), która weszła w życie 1 października 2020 r.

– Obserwujemy pierwsze symptomy, że nowe przepisy zaczynają przynosić zamierzone efekty i najbardziej doświadczeni funkcjonariusze pozostają w służbie. 581 świadczeń motywacyjnych w garnizonie dolnośląskim przyznanych od początku obowiązywania nowych przepisów to dobry wynik. Szczególnie w kontekście ogólnego stanu zatrudnienia w naszym garnizonie – mówi Robert Hamuda, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.

Zwraca uwagę, że w ostatnim czasie dało się zauważyć, że osoby, które deklarowały, że przejdą na emeryturę tak szybko, jak to będzie możliwe, wstrzymywały się z tą decyzją.

I tak w garnizonie wielkopolskim świadczenie wypłacono łącznie 655 funkcjonariuszom (1,5 tys. zł – 349 policjantom, 2,5 tys. zł – 306 policjantom). Stan zatrudnienia (na 1 lutego 2021 r.) wynosi tam 7882, co oznacza, że dodatek pobiera 8,3 proc. funkcjonariuszy. Jeżeli zawęzilibyśmy stan zatrudnienia jedynie do osób, których staż wynosi 21 lat i więcej, byłoby to aż 44,4 proc. policjantów.