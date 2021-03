Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej jako: ustawa o zwolnieniach grupowych) zwolnienie grupowe ma miejsce, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników decyduje się na zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracowników co najmniej:

Pod uwagę bierzemy osoby zwalniane w okresie 30 dni. W analizowanym przypadku termin ten należy liczyć od 2 marca. Porozumienia z 1 marca 2021 r. nie będą bowiem wliczone do zwolnień grupowych. Przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych stosuje się bowiem do porozumień wyłącznie wtedy, gdy zostaną one zawarte co najmniej z pięcioma pracownikami. Tu zaś liczba zwalnianych za porozumieniem stron jest mniejsza.