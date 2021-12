Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec pełniący funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji i przebywający na terytorium Polski przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy potrzebuje zezwolenia na pracę (tzw. zezwolenie na pracę typu B). Członek zarządu będący cudzoziemcem nie będzie zatem zobowiązany do posiadania zezwolenia na pracę, gdy okres jego pracy w Polsce będzie krótszy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Do obliczenia długości pobytu mają zastosowanie ogólne zasady obliczania terminów. Miesiąc będzie zatem wynosił 30 dni, rok zaś 365 dni. W praktyce oznacza to, że cudzoziemiec pełniący funkcję członka zarządu będzie mógł pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę nie dłużej niż 180 dni w ciągu kolejnych 365 dni. Dniem, od którego 365-dniowy termin rozpocznie swój bieg, będzie dzień wjazdu do Polski w celu wykonywania funkcji członka zarządu. Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę nie oznacza, że cudzoziemiec nie będzie musiał posiadać tytułu uprawniającego go do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Tytułem takim może być wiza krajowa, wiza Schengen lub ruch bezwizowy.