Skorzystanie z ww. wyjątków powoduje powstanie po stronie pracodawcy obowiązków informacyjnych. I tak w odniesieniu do każdej z umów określonych w art. 251 par. 4 pkt 1–4 k.p. pracodawca ma obowiązek zamieścić w umowie o pracę informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy na czas określony. Wobec braku szczegółowych uregulowań należy przyjąć, że informacja ta powinna być zwięzła i jednocześnie się odwoływać do rzeczywistych okoliczności istniejących przy zawieraniu umowy. Kolejny obowiązek informacyjny dotyczy już jedynie umowy zawieranej z powołaniem się na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy (art. 251 par. 4 pkt 4 k.p.). W takim przypadku pracodawca musi zawiadomić o umowie i przyczynach jej podpisania właściwego okręgowego inspektora pracy w terminie pięciu dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Sankcją za brak takiego powiadomienia może być kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Należy podkreślić, że umowa obiektywnie uzasadniona, zawarta w okolicznościach przewidzianych w art. 251 par. 4 k.p., nie podlega ustawowym limitom co do czasu trwania czy liczby umów zawieranych między tymi samymi stronami. Warto jednak mieć na względzie to, że jeśli przyczyny uzasadniające zawarcie takiej umowy okażą się pozorne czy nieprawdziwe, wówczas znajdą zastosowanie ogólne zasady dotyczące limitów zawierania umów na czas określony. Zatem w takiej sytuacji możliwa będzie sankcja w postaci uznania danej umowy za zawartą na czas nieokreślony.

Należy jednak podkreślić, że samo obowiązywanie stanu epidemii w Polsce nie może stanowić wystarczającej przyczyny uzasadniającej zawieranie umów na czas określony wbrew ustawowym limitom. Takimi przyczynami mogą być jednak konsekwencje, jakie dla konkretnego pracodawcy wiążą się ze stanem epidemii oraz obostrzeniami obowiązującymi w danym sektorze gospodarki. Warto bowiem zauważyć, że epidemia nie miała wpływu na wszystkich pracodawców, a w niektórych branżach mogła ona nawet przynieść określone zyski. Zatem powołanie się na obiektywne przyczyny uzasadniające zawarcie umowy z naruszeniem istniejących ograniczeń może znaleźć zastosowanie u pracodawców szczególnie dotkniętych obowiązującymi obostrzeniami, np. z branż restauracyjnej, fitness, turystycznej czy kulturalnej. Pracodawcy działający w takich obszarach nie mają pewności co do tego, kiedy wrócą do prowadzonej działalności, ani też na jakich konkretnie zasadach będą mogli ją realizować. W związku z tym nie są również w stanie precyzyjnie określić rzeczywistego zapotrzebowania na pracowników w dłuższej perspektywie czasowej, co może uzasadniać zawieranie z pracownikami kolejnych umów na czas określony. Wydaje się, że z takim przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji opisanej na wstępie. A zatem pracodawca, o którym tam mowa, w opisanych okolicznościach może zawrzeć z pracownikiem kolejną, czwartą już umowę o pracę na czas określony.