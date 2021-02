– Wzrost liczby wniosków o umorzenie składek to zdecydowanie wpływ epidemii. Co prawda tarcza antykryzysowa przewiduje zwolnienie z należności do ZUS dla firm, ale już od pewnego czasu ulga ogranicza się tylko do podmiotów działających pod określonymi kodami PKD. Nie każdy może zatem z niej skorzystać. Dlatego niektórzy przedsiębiorcy starają się o umorzenie na podstawie przepisów ogólnych – tłumaczy Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.