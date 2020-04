Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Od 16 marca do 10 kwietnia przebywałem na zasiłku chorobowym. Czy mam prawo do zwolnienia ze składek? Czy jeżeli nie zapłacę składek za marzec i kwiecień, to będę miał prawo do zasiłku?- pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert.