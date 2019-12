Jednak bez rewolucji?

O planowanych zmianach w zakresie dostępu do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego poinformował niedawno Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba w piśmie z dnia 15 października 2019 r. stanowiącym odpowiedź na interpelację nr 33300 posłanki Joanny Muchy. Miały one obejmować:

wprowadzenie tzw. okresu wyczekiwania w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego oraz ustalenie okresu wyczekiwania na zasiłki (90 dni dla ubezpieczonych obowiązkowo, 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie);

wprowadzenie zasady, zgodnie z którą powstanie prawa do nowego okresu zasiłkowego następuje tylko w przypadku, gdy ponowne zachorowanie nastąpi po upływie 90 dni od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy, niezależnie od tego, czy ponowne zachorowanie spowodowane jest tą samą, czy inną przyczyną niezdolności do pracy. #MRPiPSinfo: w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami nt. zmian w zakresie wypłaty zasiłków chorobowych informujemy, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie. pic.twitter.com/0YGj83K6CR — Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) December 11, 2019

Wydłużony miał być zatem okres wyczekiwania do 90 dni dla ubezpieczonych obowiązkowo (obecnie 30 dni) i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie (obecnie 90 dni).

Ponadto zmianie miało ulec obliczanie okresu zasiłkowego poprzez zrezygnowanie z rozróżniania przyczyn niezdolności do pracy. Prawo do nowego okresu miało następować dopiero po upływie 90 dni od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy (obecnie: 60 dni, ale przy tej samej przyczynie niezdolności do pracy).

Planowano również wprowadzenie okresu wyczekiwania w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego oraz macierzyńskiego. Obecnie takie okresy nie obowiązują w przypadku ww. świadczeń.

Proponowane zmiany spotkały się z krytyką. Posłanka Lewicy Marcelina Zawisza na konferencji prasowej określiła je jako „karanie ludzi za to, że chorują”. Jak pisał PAP zdaniem posłanki miało to doprowadzić do dramatycznej sytuacji, w której ludzie będą się bali brać zwolnienia lekarskie.

Okazuje się jednak, że obawy pracowników mogą okazać się przedwczesne. W dniu 11 grudnia 2019 r. na Twitterze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprzeczyło bowiem, aby prowadziło prace w zakresie wypłaty zasiłków chorobowych.