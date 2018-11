Niebieska Karta do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w najbliższych dniach będzie skierowany do konsultacji zewnętrznych - zapowiedziała we wtorek w Sejmie wiceminister RPiPS Elżbieta Bojanowska. Jak dodała, będzie on dotyczył m.in. zmian w procedurze Niebieskiej Karty.