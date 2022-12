5 zmian w prawie pracy w 2023 roku. Sprawdź, co się zmieni

3 Przepisy dotyczące dyrektywy work-life balance nie trafiły jeszcze do Sejmu, ale implementacja unijnych przepisów jest już mocno opóźniona, więc można spodziewać się, że ustawodawca uchwali przepisy jak najszybciej i będą obowiązywały już w 2023 roku. Dyrektywa work-life balance dla pracownika oznacza przede wszystkim wprowadzenie większej liczby dni wolnych niż przewiduje to obecny Kodeks pracy. Dodatkowe wolne będzie przysługiwało: 1. Z powodu „siły wyższej” Dwa dodatkowe dni wolne lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego będzie przysługiwało pracownikom na okoliczność zdarzeń wywołanych działaniem tzw. Siły wyższej. Będzie ona musiała dotyczyć życia rodzinnego pracownika i obejmuje takie zdarzenia jak wypadek czy choroba. Wolne z powodu „siły wyższej” będzie przyznawane na innych warunkach niż urlop na żądanie. Przede wszystkim są to dodatkowe dni wolne – nie wliczają się one do ogólnej puli urlopu wypoczynkowego – korzystając z tego wolnego, nie zmniejszamy więc wymiaru urlopu przysługującego w danym roku. Poza tym za okres korzystania z wolnego z powodu „siły wyższej” przysługuje 50 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. 2. Urlop opiekuńczy W projekcie zmian znajduje się także wprowadzenie urlopu opiekuńczego. Jego wymiar ma wynosić 5 dni w roku kalendarzowym i będzie mógł zostać wykorzystany celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Będzie on obejmował dzieci, rodziców oraz małżonka. Urlop opiekuńczy, podobnie jak wolne z powodu „siły wyższej” nie będzie wliczał się do puli urlopu wypoczynkowego, ale będzie on urlopem bezpłatnym. Wniosek o jego udzielenie, pracownik będzie musiał złożyć na 3 dni przed jego rozpoczęciem. 3. Zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego Urlop rodzicielski, po wdrożeniu dyrektywy work-life balance będzie wynosił 41 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej – 43 tygodnie (obecnie jest to odpowiednio 32 i 34 tygodnie). Zwiększeniu ulegnie także wymiar przysługujący ojcu, ponieważ każde z rodziców będzie dysponowało 9 tygodniami niezbywalnego urlopu ( w tej chwili ojcowie mogą korzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego)