Urlop rodzicielski - co się zmieni?

W zakresie zmian wprowadzanych do przepisów Kodeksu pracy zgodnie z przedmiotowym projektem ustawy rodzice dziecka będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

43 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Przy czym dodatkowe 9 tygodni będzie przysługiwało wyłącznie ojcom (łączna długość urlopu rodzicielskiego wydłuży się tylko dla rodziców, którzy skorzystają z programu „Za życiem”).

Wynagrodzenie za urlop rodzicielski dla matki będzie wynosiło 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku, jeśli złoży ona wniosek o urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Z kolei zasiłek rodzicielski dla ojca dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Z dodatkowego urlopu rodzicielskiego będzie można skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.

Kto będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Pojawiło się więc pytanie – kto będzie mógł skorzystać z tego urlopu. Czy będzie on przysługiwał wyłącznie dzieciom narodzonym po wejściu w życie ustawy?

Tę wątpliwość wyjaśniło MRiPS. „W celu objęcia nowymi regulacjami jak największej liczby uprawnionych pracowników na mocy przepisów przejściowych zawartych w ww. projekcie ustawy, pracownik – rodzic dziecka, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części, udzielonego na podstawie obecnych przepisów, albo też w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie uprawniony do urlopu rodzicielskiego, będzie miał prawo do skorzystania z tego urlopu w nowym, wyższym wymiarze, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Oznacza to, że jeśli ustawa wejdzie w życie w 2023 roku, będą mogli z niej skorzystać rodzice dzieci, które w 2023 roku skończą 6 lat, a więc urodzone w latach 2017-2023.