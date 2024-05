2760 zł będzie wynosić dopłata do pensji pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Obecnie jest to 2400 zł.

Taka zmiana wysokości subsydiów płacowych znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Stanowi on realizację zapowiedzi, która padła ze strony Łukasza Krasonia, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, podczas kwietniowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Poinformował on wtedy o szykowanej zmianie przepisów, zakładającej właśnie waloryzację dopłat do pensji osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.

Ich kwoty mają wzrosnąć od lipca tego roku o 15 proc. W efekcie dofinansowanie do wynagrodzenia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wzrośnie z 2400 zł do 2760 zł, pracownika z umiarkowanym poziomem niepełnosprawności – z 1350 zł do 1550 zł, a gdy ten stopień jest lekki – z 500 zł do 575 zł. Waloryzacja nastąpi również w przypadku podwyższenia dopłaty, która przysługuje pracodawcy zatrudniającemu osoby, u których orzeczono jedno z tzw. schorzeń szczególnych. Zalicza się do nich m.in. epilepsję i upośledzenie umysłowe. Teraz jest tak, że dopłata jest zwiększana o 1200 zł na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, o 900 zł na tych z umiarkowanym i o 600 zł – z lekkim. Natomiast od lipca te zwiększenia będą wynosić odpowiednio 1380 zł, 1035 zł oraz 690 zł.

O podniesienie dofinansowań od dłuższego czasu zabiegali pracodawcy, którzy argumentowali, że ich wysokość jest nieadekwatna do coraz wyższych kosztów płacy, które ponoszą, związanych głównie z dużym wzrostem najniższego wynagrodzenia w bieżącym roku.

Ponadto w projekcie zostanie uwzględniona zmiana przepisów w sprawie wysokości dotacji z budżetu państwa, która trafia do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pokrycie kosztów wypłat subsydiów płacowych. Obecnie przepisy wskazują, że dotacja stanowi 30 proc. zaplanowanych na dany rok wydatków na dofinansowania do wynagrodzeń. Zmiana będzie polegać na tym, że wysokość dotacji nie będzie określona w sztywny sposób, bo będzie ona wynosić do 30 proc. wydatków na dopłaty do pensji. ©℗