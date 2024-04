Część emerytów i rencistów wciąż czeka na wypłaty trzynastych emerytur. ZUS wypłaca "trzynastki" w kwietniu i maju - w ściśle określonych terminach. Ile emeryci dostaną "na rękę"? I kto może liczyć na wcześniejszą transzę?

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów. Stanowi ono dodatkowy zastrzyk gotówki, na który czekają miliony Polaków. Ile wynosi 13. emerytura netto w 2024 r.? I kiedy nastąpią kolejne transze wypłat?

Trzynasta emerytura 2024. Ile wynosi? [KWOTA]

13. emerytura wypłaca jest w wysokości najniższej emerytury ustalonej od 1 marca 2024 rok (art. 5 ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów). Od 13. emerytury brutto odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy wówczas, gdy suma emerytury i trzynastej emerytury przekracza kwotę 2500 zł. Zaliczka na podatek wynosi 12 proc. Od 13. emerytury odlicza się również składkę zdrowotną w wysokości 9 proc.

Ile wynosi 13. emerytura w 2024 r.?

1780,96 zł brutto

1620,67 zł netto ("na rękę")

Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS i KRUS o wypłatę "trzynastek". Są one wypłacane automatycznie.

Kiedy wypłata 13. emerytury? [TERMINY]

Trzynaste emerytury w 2024 roku są wypłacane w kwietniu wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. Są to odpowiednio:

1 kwietnia

6 kwietnia

10 kwietnia

15 kwietnia

20 kwietnia

25 kwietnia.

Oznacza to, że przed nami ostatnia już transza wypłat kwietniowych "trzynastek". Część osób musi jednak poczekać do maja. Są to osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. Otrzymają one dodatkowe roczne świadczenie wraz z świadczeniami podstawowymi w maju 2024 r.

Trzynasta emerytura 2024. Wcześniejsza wypłata. Dla kogo?

Okazuje się, że część osób może otrzymać trzynastą emeryturę wcześniej. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją?

Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym – wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Trzynastkę wcześniej otrzymają osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Jako, że jest to dzień wolny od pracy, to trzynastkę otrzymają one najpóźniej 30 kwietnia 2024 roku.

13 emerytura w 2024 r. Komu przysługuje?

Trzynasta emerytura w 2024 roku przysługuje osobom, które 31 marca br. mają ustalone prawo do wypłaty:

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie dostanie "trzynastki"? Trzynasta emerytura nie przysługuje, jeśli prawo do świadczeń jest zawieszone na dzień 31 marca 2024 r.