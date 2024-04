Przykład

Pracownik zatrudniony 2 stycznia br., który - na skutek zaniechania pracodawcy - nie został „zapisany” do PPK w terminie, 11 kwietnia stał się uczestnikiem tego programu z mocy prawa. Pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie zasadnicze 9 kwietnia, a następnie premię regulaminową 15 kwietnia. Gdyby obliczył i pobrał wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego 9 kwietnia, a następnie przekazał je do instytucji finansowej, to byłyby to wpłaty nienależne, podlegające zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę na zasadach określonych w art. 28a ustawy o PPK (9 kwietnia pracownik nie był jeszcze uczestnikiem PPK). Natomiast obliczenie i pobranie wpłat do PPK od premii wypłaconej pracownikowi 15 kwietnia, a następnie przekazanie tych wpłat do instytucji finansowej, jest zgodne z przepisami ustawy o PPK (15 kwietnia pracownik był już uczestnikiem PPK).

Gdyby jednak pracodawca zorientował się, że nie „zapisał” pracownika do PPK dopiero po kilku miesiącach np. na początku lipca, co oznaczałoby, że nie obliczał, nie pobierał i nie dokonywał wpłat do PPK od wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi od 11 kwietnia do końca czerwca - to pracodawca nie mógłby już później obliczyć i pobrać zaległych wpłat do PPK przy wypłacie pracownikowi kolejnych wynagrodzeń. W takim przypadku szkodę wyrządzoną pracownikowi niedokonaniem wpłat do PPK pracodawca powinien naprawić na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.