Tysiące zatrudnionych Polaków czekają na wypłatę trzynastki w budżetówce w 2024 roku. Ustawowy termin wypłaty trzynastego wynagrodzenia jest w 2024 roku dniem wolnym od pracy. Kiedy trzynaste wynagrodzenia powinny znaleźć się na kontach pracowników? Przeczytaj poniżej!

Kiedy nastąpi wypłata trzynastki w budżetówce w 2024 roku?

Jak wynika z przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w budżetówce, wypłata trzynastki następuje nie później niż do końca marca 2024 roku.

W bieżącym roku przewidziany w przepisach termin wypłaty trzynastego wynagrodzenia przypada na niedzielę 31 marca 2024 roku, który dodatkowo jest dniem świątecznym.

Co z tego wynika? Trzynaste wynagrodzenie należy wypłacić maksymalnie do piątku 29 marca 2024 roku. W przeciwnym razie pracownik może wystąpić z roszczeniem o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia.

Ile wynosi trzynastka w budżetówce w 2024 roku?

Wysokość trzynastego wynagrodzenia w budżetówce jest uzależniona od wynagrodzenia pracownika. Trzynastka to 8,5% sumy wynagrodzenia, które pracownik otrzymał w poprzednim roku kalendarzowym.

Co bierze się pod uwagę przy obliczaniu sumy wynagrodzenia pracownika?

wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,

wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu pracownika do pracy.

Co istotne, trzynastka w pełnej wysokości należy się dopiero po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

Komu przysługujetrzynastka w budżetówce w 2024 roku?

Dodatkowe wynagrodzenie trafi do pracowników:

państwowych jednostek sfery budżetowej,

zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach,

samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową,

biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Ustawodawca przewidział jeden wyjątek od wypłaty trzynastek do końca marca. Odnosi się on do sytuacji rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji pracodawcy. Wówczas trzynaste wynagrodzenie wypłaca się pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy.