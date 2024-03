Podwyżki dla nauczycieli były jedną ze sztandarowych obietnic rządu Donalda Tuska. Większość z nich otrzymała już na swoje konta pieniądze, będące wyrównaniem od stycznia 2024 r. Od kwietnia nauczyciele będą otrzymywać zwiększone pensje. Jak sytuacja będzie wyglądać w 2025 r.? Czy też są szanse na podwyżki?

Temat otwarty, ale PiS wątpi w jego realizację

Wątek podwyżek dla nauczycieli został poruszony podczas ostatniej sesji sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. – Jestem gotów się założyć, że w 2025 r. nie będzie żadnych podwyżek nauczycielskich wynagrodzeń – powiedział Zbigniew Dolata, poseł PiS.



– Umówiliśmy się ze związkami zawodowymi, że rozmowy o podwyżkach nauczycielskich pensji nie zostały zamknięte i za parę miesięcy, rozpoczynając prace nad przyszłorocznym budżetem, wrócimy do ewentualnych kolejnych podwyżek w 2025 r. Temat jest otwarty – zaznaczył Henryk Kiepura z Trzeciej Drogi, wiceminister edukacji.

Podwyżki dla nauczycieli 2024. Ile wyniosły?

Podwyżki dla nauczycieli w Polsce w 2024 r. wyniosły od 30 proc. do 33 proc., w zależności od stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrosło o 33 proc., a dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wyniósł 30 proc.​​. Minimalne wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o kwotę od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto, również w zależności od stopnia awansu zawodowego.



Zgodnie z tabelą, która jest załącznikiem do rozporządzenia, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego (brutto) wynoszą od 1 stycznia 2024 r.:



1) dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowiących 95% wszystkich nauczycieli)

- nauczyciel poczatkujący – 4 908 zł (wzrost o 1218 zł brutto),

- nauczyciel mianowany – 5 057 zł (wzrost o 1167 zł brutto),

- nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł (wzrost o 1365 zł brutto).



2) dla pozostałych nauczycieli

- nauczyciel poczatkujący – 4 788 zł (wzrost o 1188 zł brutto),

- nauczyciel mianowany – 4 910 zł (wzrost o 1210 zł brutto),

- nauczyciel dyplomowany – 5 148 zł (wzrost o 1188 zł brutto).