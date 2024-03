Zasady przyznawania odprawy wynikają z ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Kiedy przysługuje odprawa?

Odprawa ta przysługuje w sytuacji, gdy jednocześnie:

pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników,

dochodzi do rozwiązania stosunków pracy z przyczyn, które nie dotyczą pracownika.

Ma to miejsce np. w sytuacji zwolnień grupowych, ale także w ramach zwolnień indywidualnych. Przyczynami są najczęściej względy ekonomiczne, reorganizacyjne, a także upadłość czy likwidacja pracodawcy.

Odprawa ta przysługuje nie tylko w razie wypowiedzeń definitywnych czy porozumień rozwiązujących stosunek pracy, ale także w sytuacji kiedy pracownik nie zaakceptuje nowych proponowanych warunków pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i/lub płacy. W tym przypadku jednak nie zawsze pracodawca zobowiązany będzie do wypłaty odprawy. Nie będzie miał takiego obowiązku, gdy po stronie pracownika zaistnieje tzw. współprzyczyna. O współprzyczynie możemy mówić, gdy pracodawca zaproponował pracownikowi odpowiednie warunki pracy/płacy, a pracownik odmówił ich przyjęcia.

Ocena, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z istnieniem współprzyczyny, będzie zależeć od kilku czynników (por. postanowienie SN z 26.01.2021 r., I PSK 19/21):

interesu pracownika i pracodawcy,

obiektywnej oceny, czy w danych okolicznościach zaproponowane pracownikowi nowe warunki pracy są usprawiedliwione sytuacją pracodawcy i czy osoba znajdująca się w takiej sytuacji jak pracownik, rozsądnie rzecz oceniając, powinna przyjąć zaproponowane warunki,

faktu, że pracodawca nie ma obowiązku proponować pracownikowi dalszej pracy na zmienionych warunkach, jeżeli istnieją przyczyny uzasadniające wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Mimo że odprawa nie jest wynagrodzeniem i nie podlega szczególnej ochronie, to pracownik nie może się zrzec do niej prawa (por. wyrok SN z 21.02.2017 r., I PK 76/16). Odprawa spełnia bowiem funkcje podobne do wynagrodzenia.

Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę? Jak wyliczyć dodatki, odprawy, odszkodowania? Czytaj w poradniku „Wynagrodzenia 2024. Zasady wyliczania i wypłaty” dostępnym w wydaniu cyfrowym Dziennika Gazety Prawnej

Wysokość odprawy

Wysokość odprawy zależy od zakładowego stażu pracy. Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p. (przejście zakładu pracy) oraz gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w dotychczasowym stosunku pracy.

Poniższa tabela przedstawia wysokość odprawy przysługującej pracownikowi (art. 8 ust. 1 u.z.g.).

Staż zakładowy Wysokość odprawy < 2 lat 1-miesięczne wynagrodzenie, maks. 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę 2–8 lat 2-miesięczne wynagrodzenie, maks. 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę > 8 lat 3-miesięczne wynagrodzenie, maks. 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wysokość odprawy nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2024 r. limit ten wynosi:

od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. – 63 630 zł (15 × 4242 zł);

od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. – 64 500 zł (15 × 4300 zł).

Wysokość odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (więcej o tych zasadach w rozdziale 2 powyżej).

Odprawa jest opodatkowana podatkiem dochodowym. Nie podlega jednakże oskładkowaniu na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeżeli pracownik został przywrócony do pracy i podjął pracę, odprawa może podlegać potrąceniu z należnego mu wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (tak SN w wyroku z 9.11.1990 r., I PR 351/90 oraz w wyroku z 6.01.2009 r., II PK 117/08). W razie przywrócenia do pracy odpada przyczyna, na podstawie której pracownik był uprawniony do odprawy. Pracodawca ma w takiej sytuacji prawo domagać się zwrotu od pracownika zapłaconej na jego rzecz odprawy.

Więcej na temat odprawa oraz wynagrodzeń przeczytasz w poradniku „Wynagrodzenia 2024. Zasady wyliczania i wypłaty” dostępnym w wydaniu cyfrowym Dziennika Gazety Prawnej.