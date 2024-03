Poczta Polska poszukuje kilkuset pracowników. Co ciekawe, w przypadku większości ofert nie jest niezbędne doświadczenie na podobnych stanowiskach ani żadne specjalistyczne kwalifikacje. Spółka oferuje pracę w różnym wymiarze godzin, na zmiany zarówno dzienne, jak i nocne. Przyszłych pracowników kusi też benefitami.

Gdzie praca dla Poczty Polskiej?

Mowa o nowej sortowni w Ciemnem koło Radzymina (woj. mazowieckie). Podstawową formą oferowanego zatrudnienia jest umowa o pracę, ale można też wybrać umowę zlecenie. Sortownia ma zostać otwarta wiosną 2024 r.

Jakie stanowiska pracy?

– pracownicy sortowni do opracowywania przesyłek i ładunków

– serwisanci maszyn i urządzeń

– mechanicy i dyspozytorzy samochodowi

– pracownicy ds. rozliczeń i planowania transportu

– kierowcy samochodów o ładowności powyżej 3,5 tony (prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E)



Spółka oferuje pracę zmianową w godz. 1-9, 2-10, 15-23, 18-2, 23-7.

Jakie benefity i warunki pracy?

– dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego bliskich

– dofinansowanie prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia

– na wybranych stanowiskach zapewnione będą także bony żywieniowe

– dodatkowy benefit to możliwość transportu do sortowni (w wyznaczonych godzinach)

– wydzielone strefy pracy dla różnych działów, wykonujących różny rodzaj pracy

– wyposażone pokoje socjalne i stołówkę

– szatnie z indywidualnymi szafkami

– pokój do odpoczynku dla kobiet karmiących

– miejsca parkingowe, w tym z możliwością ładowania samochodów elektrycznych oraz wiatę rowerową

Ile zarabiają pracownicy Poczty Polskiej?

W 2024 r. zarobki pracowników Poczty Polskiej różnią się w zależności od stanowiska. Stawka rekrutacyjna i najniższe wynagrodzenie wynoszą 4023 zł brutto. Jednakże, wskazuje się, że większość pracowników zarabia wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia w Polsce, które od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł brutto. Średnie zarobki na stanowisku specjalisty ds. analiz strategicznych mogą sięgać nawet 6930 zł brutto miesięcznie. W 2023 r. Poczta Polska zatrudniała ponad 60 tys. pracowników.