Dodatkowych 21 dni urlopu w ciągu roku? To przywilej, z którego mogą skorzystać osoby spełniające kilka warunków. Ważny jest m.in. stan zdrowia oraz sposób wykorzystania wolnych dni. Kto może uzyskać dodatkowy urlop rehabilitacyjny? Jak się o niego ubiegać? Wyjaśniamy szczegóły w naszym artykule.

Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest jednak grupa osób, którym należy się dodatkowy urlop w wymiarze 10 lub 21 dni. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby skorzystać z dodatkowego wolnego i cieszyć się nawet 47 dniami wolnego w ciągu roku?

Urlop wypoczynkowy dla pracowników 2024. Ile dni w roku?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę może skorzystać z płatnego urlopu wypoczynkowego. Składa się na niego określona pula dni, którymi można dysponować na przestrzeni roku. To, ile dni urlopu mamy do wykorzystania uzależnione jest od stażu pracy.

Pracownikowi ze stażem krótszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.

przysługuje urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Pracownikowi ze stażem co najmniej 10-letnim przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.

Co istotne, do stażu pracy wlicza się lata nauki pracownika. Dzięki temu, możemy wliczyć do okresu zatrudnienia od 3 lat (zasadnicza szkoła zawodowa) do nawet 8 lat (szkoła wyższa). Pamiętać należy, okresu nauki w różnych szkołach nie sumuje się.

Urlop 20- lub 26-dniowy to standardowy urlop wypoczynkowy, który przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę. Istnieje jednak dodatkowy urlop, z którego mogą skorzystać pracownicy spełniający dodatkowe kryteria. Chodzi o tzw. urlop rehabilitacyjny.

Dodatkowy urlop rehabilitacyjny 2024. Komu przysługuje? Ile dni w roku? [KRYTERIA]

Dodatkowy urlop wypoczynkowy należy się pracownikom, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu:

znacznym lub

lub umiarkowanym.

Oznacza to, że pracownikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim dodatkowy urlop rehabilitacyjny NIE przysługuje. Tak stanowią przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pierwszy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności (urlop rehabilitacyjny) pracownik może otrzymać po przepracowaniu roku od momentu uzyskania orzeczenia o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności.

Ile dni w roku wynosi urlop rehabilitacyjny?

Wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności (urlopu rehabilitacyjnego) wynosi 10 dni w ciągu roku.

Jednak to nie wszystko! Oprócz dodatkowego urlopu wypoczynkowego, osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym przysługuje też tzw. urlop na turnus rehabilitacyjny.

Urlop na turnus rehabilitacyjny 2024. Nawet 21 dni wolnego! [ZASADY]

Dodatkowym przywilejem dla osób niepełnosprawnych jest tzw. urlop na turnus rehabilitacyjny. Urlop ten wynosi maksymalnie 21 dni. Można go wykorzystać na dwa sposoby:

raz na rok – uczestnicząc w turnusie rehabilitacyjnym lub,

dzieląc go na pojedyncze dni w celu wykonania badań specjalistycznych i innych zabiegów.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny to wyjazd do ośrodka najczęściej na 14 dni czyli 2 tygodnie. Czasami turnus rehabilitacyjny trwa dłużej. W turnusie rehabilitacyjnym uczestniczy 20 lub więcej osób. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej (turnus w jednym ośrodku) lub niestacjonarnej (turnus w kilku ośrodkach).

Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności. Ile dni w roku łącznie?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy urlop rehabilitacyjny (10 dni) i urlop na turnus rehabilitacyjny (21 dni) łączą się, dając 31 dni dodatkowego wolnego w ciągu roku. Otóż, nie. Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia od pracy osób z niepełnosprawnościami (w stopniu znacznym i umiarkowanym) nie może przekroczyć 21 dni roboczych w danym roku kalendarzowym.

Spójrzmy na trzy przykłady:

Sytuacja jest jasna, jeśli pracownik nie wyjeżdża wcale na turnus rehabilitacyjny . Wtedy może skorzystać jedynie z dodatkowych 10 dni urlopu rehabilitacyjnego (plus standardowy urlop wypoczynkowy przysługujący każdemu pracownikowi).

. Wtedy może skorzystać jedynie z dodatkowych 10 dni urlopu rehabilitacyjnego (plus standardowy urlop wypoczynkowy przysługujący każdemu pracownikowi). Jeśli jednak pracownik bierze udział w turnusie rehabilitacyjnym i wykorzystuje na niego 21 dni roboczych , to oznacza, że wykorzystuje on cały dodatkowy urlop w tytułu niepełnosprawności (pozostaje mu już tylko standardowy urlop, który gwarantuje Kodeks pracy).

, to oznacza, że wykorzystuje on cały dodatkowy urlop w tytułu niepełnosprawności (pozostaje mu już tylko standardowy urlop, który gwarantuje Kodeks pracy). Natomiast, jeżeli pracownik wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny, ale trwa on np. 9 dni, to wówczas zachowuje on prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni. Ważne, aby łączna suma urlopu z tytułu niepełnosprawności nie przekroczyła 21 dni.

Czy urlop rehabilitacyjny przechodzi na następny rok?

Tak. Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności w wymiarze 10 dni przechodzi na następny rok. Natomiast pozostały urlop w wymiarze 11 dni należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym. Pamiętać należy, że po trzech latach 10-dniowy urlop rehabilitacyjny ulega przedawnieniu.