Dzięki specjalnym orzeczeniom, osoby z niepełnosprawnościami, choć często pokrzywdzone przez los, mogą korzystać z różnych przywilejów. Jaki jest termin ważności orzeczeń? Co w przypadku dokumentów wydanych w trakcie pandemii koronawirusa? Ile osób z niepełnosprawnościami w Polsce pracuje? Wyjaśniamy w tekście.

Kiedy upływa termin ważności orzeczeń?

W Polsce, orzeczenia o niepełnosprawności wydaje się zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a także od przewidywanego czasu jej trwania. Termin ważności orzeczenia jest ściśle związany z indywidualną sytuacją osoby, która się o nie ubiega.



Orzeczenia na czas określony



Orzeczenia na czas określony są zazwyczaj wydawane w przypadkach, gdy stan zdrowia osoby może ulec poprawie, lub kiedy konieczne jest do przeprowadzenia okresowej oceny stanu zdrowia. Termin ważności takiego orzeczenia zazwyczaj wynosi od roku do kilku lat, w zależności od oceny możliwości zmiany stanu zdrowia osoby. W praktyce, najczęściej spotykane okresy ważności to:



– 5 lat dla dorosłych

– 4 lata dla dzieci do ukończenia 16. roku życia

– Czas trwania nauki, ale nie dłużej niż do 24. roku życia dla osób uczących się



Orzeczenia na czas nieokreślony



Orzeczenia na czas nieokreślony są wydawane w przypadkach, gdy nie przewiduje się poprawy w stanie zdrowia osoby, a niepełnosprawność jest trwała. Takie orzeczenia są ważne bezterminowo, co oznacza, że nie wymagają one okresowej weryfikacji.

Procedura odnowienia

Osoby posiadające orzeczenia wydane na czas określony powinny złożyć wniosek o odnowienie przed upływem ich ważności, aby uniknąć przerwy w dostępie do przysługujących im uprawnień i świadczeń. Proces ten zazwyczaj wymaga przedstawienia aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia.

Orzeczenia wydawane w trakcie pandemii. Co z nimi?

W związku z ustawą z 30 grudnia 2023 r., orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upływała po 5 sierpnia 2023 r., a także te, których ważność przedłużono podczas pandemii koronawirusa i związanym z nią stanem zagrożenia epidemicznego, są ważne do 30 września 2024 r.

Uprawnienia i obowiązki pracodawców

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami powinni być świadomi, że przedłużenie ważności orzeczeń oznacza, iż nadal mogą korzystać z wsparcia finansowego od PFRON oraz zaliczać te osoby do stanu zatrudnienia na preferencyjnych warunkach. Ważne jest, aby pracodawcy zapewnili pracownikom z niepełnosprawnościami przysługujące im uprawnienia, takie jak:



– Ograniczone godziny pracy

– Zakaz pracy w porze nocnej i nadgodzin

– Dodatkowe przerwy w pracy

– Dodatkowy urlop wypoczynkowy

– Prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia w określonych sytuacjach

Ile osób z niepełnosprawnościami w Polsce pracuje?

Według danych z czwartego kwartału 2022 r., wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wieku od 16 do 64 lat wynosił 29.8 proc., podczas gdy ogólny wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej od 20 do 64 lat wynosił 77.3 proc.