Z nadejściem 2024 roku weszły w życie nowe uregulowania dotyczące rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej. Dotychczas przysługiwała ona jedynie w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze. Zmianie uległ również mnożnik kwoty bazowej wykorzystywany do ustalania wynagrodzenia zasadniczego. Ma to spowodować wzrost wynagrodzenia w służbie cywilnej powyżej płacy minimalnej.

Jakie formy rekompensaty przewiduje nowelizacja?

Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 roku zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawę o służbie cywilnej, można przyznać wynagrodzenie:

pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych,

urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej.

Dotychczas jedyną rekompensatą jaka przysługiwała zarówno pracownikowi, jak i urzędnikowi służby cywilnej był czas wolny w tym samym wymiarze.

Co istotne, urzędnikowi służby cywilnej, do którego jest stosowany system czasu pracy inny niż weekendowy, za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto - inny dzień wolny albo wynagrodzenie za czas przepracowany w tych dniach.

Zgodnie z nowymi przepisami, osoba zajmująca wyższe stanowisko w służbie cywilnej, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu i kierownika urzędu, za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną na polecenie przełożonego (np. w porze nocnej czy w niedzielę i święto) uzyskała możliwość rekompensaty w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze albo wypłaty wynagrodzenia za ten czas.

Wniosek o rekompensatę – w jakiej formie i w jakim terminie można będzie go złożyć?

Jak wynika z nowelizacji, wniosek o rekompensatę wynagrodzenia będzie składany w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej do dyrektora generalnego urzędu, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, w terminie 14 dni po dniu zakończenia okresu rozliczeniowego. Rozpatrywany zaś będzie w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

Jaki jest nowy mnożnik przy ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego w służbie cywilnej?

Z dniem 1 stycznia 2024 roku zaczął obowiązywać również nowy mnożnik kwoty bazowej, który służy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w służbie cywilnej. Obecnie wynosi on 1,8, dotychczas było to 1,3. Celem zmiany jest dostosowanie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w służbie cywilnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce.