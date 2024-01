Pracodawca powinien otrzymać dokument z ZUS, który wskazuje, że część kwoty składek za dany miesiąc została pokryta z nadpłaty. Dzięki temu będzie mógł potwierdzić, że koszty płacy zostały poniesione terminowo.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zadane przez organizację pytanie dotyczyło jednego z warunków, jakie pracodawca musi spełnić, aby mógł otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi, a którym jest terminowe ponoszenie miesięcznych kosztów płacy, w tym składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie bowiem z art. 26a ust.11 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) dopłaty do pensji nie przysługują w sytuacji, gdy koszty płacy zostały pokryte przez pracodawcę z uchybieniem terminom wynikającym z odrębnych przepisów przekraczającym 14 dni.

– Niektórzy pracodawcy mają nadpłatę składek w ZUS i chcieliby ją wykorzystać na pokrycie części bieżących należności. Przykładowo firma ma do zapłaty za dany miesiąc 50 tys. zł tytułem składek i mogłaby wpłacić 20 tys. zł, a pozostałe 30 tys. zł zostałoby pokryte z nadpłaty. Nie jest jednak pewna, czy to nie zostanie uznane przez PFRON za nieterminowe uiszczenie kosztów płacy – mówi Edyta Sieradzka, ekspertka ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych FPP.

Dlatego właśnie organizacja postanowiła zwrócić się do funduszu o wyjaśnienie, czy takie postępowanie ze strony pracodawców może ich pozbawić subsydiów płacowych.

PFRON informuje, że badając spełnienie przez pracodawcę warunku określonego w art. 26a ust. 11 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, sprawdza, czy kwota wskazana w deklaracji ZUS DRA za miesiąc objęty weryfikacją wpłynęła na rachunek zakładu w terminie, o którym jest mowa w tym przepisie. Jednocześnie fundusz podkreśla, że wie o tym, że część pracodawców ma wobec ZUS nadpłaty, które mogłyby zostać zaliczone na poczet należności dla tej instytucji. Jeśli więc firma chciałaby, aby część kwoty z enumeratywnie wskazanej deklaracji została pokryta z konkretnej, szczegółowo opisanej nadpłaty na koncie płatnika składek ZUS, to powinna otrzymać z zakładu stosowny dokument potwierdzający ten fakt, tak aby mogła go przedstawić na każde wezwanie ze strony PFRON.

To oznacza, że jeśli ustalenie stanu faktycznego będzie możliwe na podstawie danych zakładu lub uzyskanych od pracodawcy, to nie spowoduje to odmowy przyznania dofinansowań. Natomiast powstałe różnice między kwotą do zapłaty na deklaracji ZUS DRA a kwotą bieżącej wpłaty składek mogą spowodować opóźnienia w wypłacie dopłat do pensji, bo wtedy konieczne jest przeprowadzenie postępowania. W jego ramach pracodawcy przysługuje prawo do przedstawiania wszelkich wniosków i informacji mających znaczenie dla rozpoznania sprawy. W przypadku, gdy potwierdzą one, że składki za dany miesiąc zostały pokryte z nadpłaty, PFRON stwierdzi brak nieprawidłowości w tym zakresie. ©℗