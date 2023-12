Osoba fizyczna, która zmieniła formę prowadzenia działalności na jednoosobową spółkę, musi ponownie się zarejestrować w systemie obsługi dofinansowań i refundacji (SODiR), aby korzystać z dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Edycie Sieradzkiej, ekspertce ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pytanie dotyczyło osoby fizycznej, która prowadziła działalność gospodarczą, a 6 grudnia br. przekształciła ją w jednoosobową spółkę z o.o., i tego, czy ten nowy pracodawca musi jeszcze raz zarejestrować się w systemie SODiR, służącym do ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń. Dodatkowo z uwagi na to, że pensje pracowników za listopad zostały wypłacone 8 grudnia br., a więc po przekształceniu, ale jeszcze z konta prowadzonego przez osobę fizyczną, pojawiła się wątpliwość, kto w takiej sytuacji powinien wnioskować o subsydia płacowe.

PFRON wyjaśnia, że w opisanym przypadku konieczna jest ponowna rejestracja w SODiR, która odbywa się w ten sposób, że pracodawca po przekształceniu przesyła do funduszu w formie papierowej lub przez e-PUAP wniosek Wn-D o wypłatę subsydiów płacowych wraz z wymaganymi załącznikami. W dokumentach wnioskodawca wskazuje aktualne dane po przekształceniu, musi też dołączyć pismo przewodnie opisujące zaistniałe zdarzenie prawne.

Fundusz zwraca też uwagę na jeden z warunków otrzymywania dopłat do pensji, a mianowicie na spełnianie efektu zachęty. Co do zasady jest on spełniony, gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w miesiącu rozpoczęcia przez nią pracy powoduje wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do stanów zatrudnienia za poprzednie 12 miesięcy. Jeśli w związku z przekształceniem pracodawcy nie zastosowano przejęcia pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy, to wtedy nie bada on na nowo efektu zachęty, tylko kontynuuje ubieganie się o dopłaty do pensji na podstawie tego wykazanego w miesiącu zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika i podaje datę jego zatrudnienia wynikającą z umowy o pracę.

Gdyby jednak na skutek przekształcenia w spółkę nastąpiło przejęcie pracowników na mocy art. 231 k.p., to efekt zachęty należy zbadać na miesiąc przejęcia pracowników niepełnosprawnych. Przy czym, jeśli to spółka wypłaciła wynagrodzenia tym podwładnym za okres sprzed daty przejęcia (w tej sytuacji za listopad br.), trzeba sprawdzić, czy pracodawca przed przekształceniem spełniał warunki do otrzymywania subsydiów płacowych. Dlatego spółka w dokumentach składanych do PFRON za listopad oraz za grudzień (bo przez kilka dni pracownicy byli zatrudnieni jeszcze przez osobę fizyczną) powinna wpisać wyjątkowo datę zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umowy o pracę zawartej przed przejęciem. Dopiero w kolejnych wnioskach o dopłaty, za miesiące w całości przypadające po przejęciu pracowników, a więc zaczynając od stycznia 2024 r., w dacie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników należy wykazywać datę, w której do tego doszło.

Natomiast w związku z tym, że wynagrodzenia za listopad zostały wypłacone jeszcze przez osobę fizyczną, to ona składa wniosek o dopłaty za ten miesiąc, posługując się swoim dotychczasowym numerem w systemach PFRON. ©℗