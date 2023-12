Odchodzący w poniedziałek rząd chce zmienić rozporządzenia z 2 lutego 2010 w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Celem tego działania jest wyłączenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarneji Służby Więziennej spod rygoru obligatoryjnego tworzenia funduszu premiowego. Dzięki temu środki dedykowane na utworzenie funduszu premiowego zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń pracownikom. Obejmować to będzie podstawę uposażenia członków formacji. Oznacza to, że podwyżki miałyby trafić do wszystkich mundurowych, kosztem właśnie osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsług.

Nowelizacja funduszu premiowego

Zostać ma zmieniony przepis: