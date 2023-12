Coroczną waloryzację zasiłków dla bezrobotnych ustala się w oparciu o wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. W roku 2023 r. wyniósł on 11,9 proc., a to oznacza wzrost zasiłków dla bezrobotnych. Nowe stawki będą obowiązywać jednak dopiero od 1 czerwca 2024 r. Jakiej wysokości zasiłki dostaną bezrobotni w przyszłym roku?

Zasiłki dla bezrobotnych: Prognozy waloryzacji w 2024 r.

Prognozując wysokość kwot zasiłków dla osób bezrobotnych należy oprzeć się na wskaźnikach dotyczących wzrostu średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Narodowy Bank Polski podał że, spodziewany wskaźnik inflacji w 2023 r. będzie się kształtować na poziomie od 11,5 proc. do 12,3 proc., jako średnią ustalając 11,9 proc. Oznacza to wzrost wysokości kwot zasiłków dla osób bezrobotnych uprawnionych do pobierania tego świadczenia.

Jakie są aktualnie stawki zasiłku dla bezrobotnych?

Aktualne stawki zasiłków dla bezrobotnych obowiązuje od czerwca 2023 r. Jak przypomina ekspert jego wysokość zależy od długości jego pobierania oraz okresu uprawniającego do jego pobierania.

–Wysokość zasiłku nie jest określona jednolicie dla wszystkich uprawnionych, jak również, że zależy od długości okresu jego pobierania. Według stawek, które pozostaną aktualne do końca maja przyszłego roku zasiłek podstawowy w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 1.491,90 zł, natomiast w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota ta ulega zmniejszeniu do 1.171,60 zł. Bezrobotny, który legitymuje się okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym mniej niż pięć lat, przysługuje zasiłek obniżony wysokości 80 proc. Z kolei bezrobotny, który posiada okresy uprawniające do zasiłku w wymiarze przekraczającym 20 lat ma prawo do zasiłku podwyższonego, czyli 120 proc. – wyjaśnia, w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl, dr Patryk Kuzior, adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Aktualnie obowiązujące stawki w 2023 r.

Zasiłek podstawowy 100 proc.:

w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku – 1491,90 zł,

w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku – 1171,60 zł.

Zasiłek obniżony 80 proc.:

w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku – 1193,60 zł ,

, w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku – 937,30 zł

Zasiłek podwyższony 120 proc.:

w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku – 1790,30 zł,

w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku – 1406,00 zł

Wzrost zasiłków dla bezrobotnych: Dopiero w czerwcu

Przewidywany wzrost zasiłków przysługujących uprawnionym do pobierania tego świadczenia osobom bezrobotnym nie nastąpi od jednak 1 stycznia, ale dopiero od 1 czerwca 2024 r.

– Zatrudnieni na etatach, których pensja odpowiada ustawowemu minimum, będą od 1 stycznia 2024 r. cieszyć się z rekordowo wysokiej podwyżki, ci natomiast, którzy pracy nie mają a posiadają prawo do zasiłku dla bezrobotnych takiego powodu do radości nie będą mieli. Oczywiście wysoka inflacja wymaga także waloryzacji i tego świadczenia, jednakże nie następuje ona niestety z początkiem roku. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku przewiduje bowiem w art. 72 ust. 6, że zasiłki podlegają waloryzacji od 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu. Jak doskonale wiemy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych zmienił się i to znacząco w górę, jednakże zgodnie z przywołanym tu mechanizmem przełoży się to na zasiłek dla bezrobotnych dopiero w czerwcu 2024 r. – wyjaśnia dr Patryk Kuzior.

Bezrobotni dostaną więcej: Podwyżki nawet o 178 zł

Przyszłoroczna waloryzacja świadczeń oznacza wzrost zasiłków dla bezrobotnych.Od 1 czerwca 2024 r. osoby bezrobotne będą mogły liczyć na podwyżki nawet o 178 zł miesięcznie w przypadku zasiłków dla osób w okresie pierwszych 90 dni prawa do zasiłku. W odniesieniu do osób, którym przysługuje to świadczenie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku będzie to kwota 140 zł miesięcznie.

Ile wyniesie nowa stawka zasiłku dla bezrobotnych?

Nowe stawki zasiłków dla bezrobotnych będą obowiązywać do 1 czerwca 2024 r. Zgodnie z prognozą zakładającą, że średni wzrost poziomu cen i towarów konsumpcyjnych w 2023 r. będzie się kształtował na poziomie 11,9 proc., to w 2024 r. możemy spodziewać się waloryzacji świadczeń, jakimi są zasiłki dla osób bezrobotnych. W przyszłym roku kwoty te będą wynosić:

1669,44 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

– w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, 1311,02 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Zmiana wysokości stypendiów dla stażystów

Czerwcowa waloryzacja zasiłków dla bezrobotnych wpłynie także na zmianę kwoty stypendium przysługujące stażystom, w tym także stażystom bezrobotnym skierowanym na szkolenia przez PUP.

– Zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych w czerwcu 2024 r. przełoży się także na wysokość stypendium przysługującego stażystom w okresie odbywania stażu, gdyż to określono na poziomie 120 proc. zasiłku,jak również stypendium przysługującego bezrobotnemu skierowanemu przez starostę do odbycia szkolenia. W tym wypadku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin, stypendium odpowiada także 120 proc. zasiłku – przypomina dr Kuzior.