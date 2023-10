Grabarz to zawód, wokół którego jest mgła tajemniczości. Jak wygląda praca współczesnych specjalistów od pochówków i ile można zarobić?

Od średniowiecza na ziemiach polskich zawody uznawane za nieczyste, objęte tabu. Grono to składało się z lichwiarzy, prostytutek, garbarzy, katów czyścicieli ustępów, a czasem nawet rzeźników i chirurgów. Mimo, że ten zwyczaj już przeminął grabarze nadal są uważani za zawód szczególny. Sprawdziliśmy jak ich praca wygląda współcześnie.

Grabarz – jakie ma obowiązki?

By zostać grabarzem należy przede wszystkim mieć odpowiednią tężyznę fizyczną. Kopanie grobu, odstawianie płyty nagrobnej czy przenoszenie trumny to prace, które nie dość, że są wymagające, to często muszą być wykonane w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Specyfika pracy wymaga też, aby być empatycznym oraz potrafić zachować powagę. Grabarzy w Polsce zatrudniają wyspecjalizowane przedsiębiorstwa pogrzebowe, ale i również miejskie oraz gminne przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej.

Grabarz zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem miejsca do pochówku oraz jego przeprowadzeniem. W skład tych obowiązków wchodzi: przygotowywanie wybranego wcześniej miejsca do pochówku, w tym: ręczne wykopanie dołu, wykonanie prac porządkowych związanych z przygotowaniem grobu, umocnienie ścian wykopu, przygotowanie trumny i pasów do jej opuszczania do wykopu i ułożenie mogił.

Często grabarze zajmują się też przenoszeniem trumny w kondukcie pogrzebowym, opuszczaniem trumny do grobu z wykorzystaniem pasów, umocnieniem i zasypaniem grobu, ustawieniem na miejsce płyty nagrobnej lub usypaniem nagrobku ziemnego.

Dodatkowo praca grabarza polega często na wykonywaniu prac porządkowych, robót ogrodniczych i drobnych prac konserwatorskich na terenie cmentarza. Czasem są to również zadania murarskie lub prace ziemne.

Ile zarabia grabarz?

Praca grabarza nie należy do lekkich. Zarobki jednak imponujące nie są. Od października 2023 w internecie wisi ogłoszenie z Rudy Śląskiej. Za pełen etat otrzymać można 3900 zł brutto, co daje około 3000 złotych na rękę. W Mińsku Mazowieckiem jest to już 4600 złotych brutto. Z kolei w Bystrzycy Kłodzkiej płacą 3600 brutto, czyli pensję minimalną. W Gdyni z kolei oferują 4 400 zł brutto.

Pensje zapewne wzrosną po zmianie od 2024 pensji minimalnej. Będzie to 242 zł brutto – obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku,4300 zł brutto – obowiązująca od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. Według serwisu opinieouczelniach.pl obecnie na zarobki powyżej 4 259 PLN brutto może liczyć tylko grupa 25% najlepiej opłacanych grabarzy.

Praca jako grabarz: Jakie wymagania?

Pensja większości grabarzy oscyluje więc wokół płacy minimalnej. Wymagania są jednak niewysokie – zazwyczaj wystarczy wykształcenie podstawowe/gimnazjalne, w niektórych przypadkach potrzebne jest także prawo jazdy kategorii B.