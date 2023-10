Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) będą miały czas do 30 marca 2024 r. na wprowadzenie zmian w indywidualnych programach rehabilitacji zawodowej i społecznej w związku z szykowanymi modyfikacjami dotyczącymi zajęć rehabilitacyjnych.

Tak wynika z nowej wersji projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 lipca 2012 r. w sprawie ZAZ (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1934). Jedna z zawartych w nim zmian zakłada, że pracownicy zakładu z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności nie będą musieli obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych. Nowe przepisy wskazują, że będą się one odbywać na wniosek osoby niepełnosprawnej, a ich zakres i harmonogram będzie uwzględniany w jej indywidualnym programie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Jego opracowaniem zajmuje się zespół programowy powoływany przez kierownika zakładu. Początkowo projekt zakładał, że będzie on musiał uzupełnić indywidualne programy rehabilitacji o zajęcia, o ile niepełnosprawny pracownik się na to zdecyduje, ale nie wskazywał, w jakim czasie to miało nastąpić. Nowe brzmienie projektu stanowi zaś, że dostosowanie programów powinno się odbyć w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie przepisów o fakultatywności zajęć rehabilitacyjnych. Ponieważ mają one zacząć obowiązywać od 1 lutego 2024 r., to zespół programowy będzie musiał zmienić programy do końca marca przyszłego roku. Dodatkowo w projekcie doprecyzowano, że zajęcia mogą trwać od 30 do 120 minut dziennie (pierwotnie ta dolna granica nie była wyznaczona).

W nowej wersji projektu zostały zmodyfikowane również przepisy dotyczące wejścia w życie zmian. W tej, która trafiła do konsultacji, była mowa o tym, że nastąpi to po 14 dniach od ogłoszenia nowelizacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów regulujących uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych, które miały wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od tej daty. Natomiast w aktualnej wersji projektu wskazano, że nowe przepisy zaczną obowiązywać odpowiednio od 1 grudnia br. oraz od 1 lutego 2024 r.

Projekt rozporządzenia poza zmianami obejmującymi zajęcia rehabilitacyjne przewiduje też m.in. rozszerzenie katalogu wydatków, które mogą być finansowane z zakładowego funduszu aktywności, o te poniesione na zakup i eksploatację samochodu, który będzie woził osoby niepełnosprawne do pracy. Ponadto powstanie możliwość wydatkowania pieniędzy pochodzących z działalności ZAZ na remont pomieszczeń oraz zakup maszyn i urządzeń. ©℗