- Ważne jest dążenie do stworzenia styku między edukacją a biznesem. FRSE poszukuje programów i inicjatyw, które w praktyce realizują tę ideę. Jedną z takich inicjatyw jest EuroSkills - powiedział dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

W finałach zawodów EuroSkills w Gdańsku wzięło udział ok. 600 utalentowanych zawodników z 32 krajów. Reprezentowali oni różne zawody, takie jak gotowanie, florystyka, spawanie, instalacje elektryczne, aż po te najbardziej zaawansowane technologicznie jak cyfrowa architektura czy integracja robotów przemysłowych.

– Z jednej strony mamy biznes i przemysł, który dostarczył nam najnowocześniejszego sprzętu, który reprezentuje szczyt technologii i innowacji. Z drugiej strony mamy młodzież o ogromnym talencie, która wie, jak ten sprzęt wykorzystać i w pełni zrozumieć ekosystem pracy. Ich umiejętności, pasja i kreatywność sprawiają, że są w stanie wykorzystać potencjał tego zaawansowanego sprzętu do osiągnięcia wyjątkowych rezultatów – powiedział dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE. – Gdy te dwa światy spotykają się na jednej płaszczyźnie rodzą się innowacje. Młodzi zawodnicy, aby osiągnąć sukces w tych zawodach, muszą wykorzystać wszystkie możliwości nowoczesnego sprzętu i swoje umiejętności na najwyższym poziomie. Przemysł i edukacja powinny tworzyć jeden ekosystem, który zmierza we wspólnym kierunku – dodał.