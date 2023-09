We wrześniu seniorzy zobaczą na swoich kontach więcej pieniędzy niż zwykle. 14. dodatkowa emerytura jest przelewana razem ze standardową emeryturą i rentą. Na Dolnym Śląsku dodatkowe pieniądze z ZUS dostanie prawie 600 tys. osób.

Czternasta emerytura wynosi 2650 zł brutto. Do pierwszych seniorów trafiła już 1, 5 i 6 września. Kolejne terminy wypłat to 10, 15, 20 i 25 września.

- Czternastki są wypłacane w terminach wypłat emerytury lub renty. Oznacza to, że jeśli ktoś dostaje pieniądze z ZUS 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przelewa czternastkę, czyli nie będzie osobnego przelewu – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki, żeby dostać czternastkę nie trzeba składać wniosku, bowiem ZUS wypłaci pieniądze z urzędu. Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą +złotówka za złotówkę+.

Przy czym aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić, co najmniej 50 zł.

- Osoby, którym z naszych wyliczeń wychodzi 14. niższa niż 50 zł – nie dostaną jej wcale. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 zł brutto– wyjaśnia Kowalska-Matis.

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Z wypłaty zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Według szacunków, osobom z emeryturą lub rentą w wysokości do ok. 2194 zł brutto cała kwota zaliczek pobranych od kwietniowej trzynastki i wrześniowej czternastki zostanie zwrócona w rozliczeniu rocznym. Osobom ze świadczeniem do 2500 zł brutto zostanie zwrócona cała kwota zaliczek, ale pomniejszona o należny podatek. Powyżej tej kwoty efekt nie występuje.

Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Szacunkowo kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Wydatki na świadczenia wyniosą 20,7 mld zł.