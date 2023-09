3,6 mln emerytów i rencistów otrzymało już czternaste emerytury - poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Świadczenie w pełnej wysokości wynosi 2650 zł brutto. W sumie czternastki otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów.

Jak przekazała prezes Uścińska w rozmowie z PAP, 3,6 mln świadczeniobiorców otrzymało już czternastą emeryturę. Następne terminy wypłat czternastych emerytur to: 10, 15, 20 i 25 września.

"Proces (wypłat - PAP) przebiega bardzo sprawnie. Wykonaliśmy poważne prace przygotowawcze. To nie było proste, bo to są złożone procesy" - mówiła podczas 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezes Uścińska.

"Minimalna emerytura gwarantowana dla osób, które mają 20 lub 25 lat stażu, to jest 1588,44 zł po waloryzacji. Przeciętne świadczenia emerytalne - też po waloryzacji - to jest w granicach 2760-2800 zł, ono przekracza 3 tys. zł u mężczyzn, a jest niższe, niż to przeciętne w przypadku kobiet" - podała.

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona pomiędzy wszystkich uprawnionych po równo. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Według rządowych szacunków, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Jak podał ZUS, wydatki na świadczenia wyniosą 20,7 mld zł. Czternaste emerytury zostały pierwszy raz wypłacone w 2021 r. Prezydent Andrzej Duda 19 lipca 2023 r. podpisał ustawę, zgodnie z którą mają one przysługiwać już na stałe.

Autorka: Katarzyna Herbut

