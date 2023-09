Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) może skuteczniej leczyć pacjentów, którzy teraz ustawiają się w kolejkach do opieki specjalistycznej. Blokują to jednak przepisy, które nie pozwalają na realizację niektórych świadczeń. Sytuacja może jednak wkrótce się poprawić.

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ nie mógł dotąd wystawiać skierowania na część badań, które są niezbędne do dalszej diagnostyki pacjenta. Żeby je wykonać, musiał kierować pacjenta do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), np. alergologa. A to oznaczało czekanie w kolejce i opóźnienie leczenia. Teraz lekarz zyska nowe możliwości diagnozowania alergii, dzięki dodaniu do zakresu jego uprawnień możliwości wystawienia skierowania na immunoglobuliny E całkowite (IgE) oraz immunoglobuliny E swoiste (IgE). Natomiast w przypadku diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca lekarz POZ będzie mógł skierować pacjenta na badanie tętnic wieńcowych metodą tomografii komputerowej.

Zmiany zaplanowano również w opiece koordynowanej. Obecnie oferowane świadczenia koordynowane dotyczą diagnostyki i leczenia w czterech zakresach:

nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków,

cukrzycy,

astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc,

niedoczynności tarczycy oraz diagnostyki guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.

W projekcie zaproponowano rozszerzenie dotychczasowych programów o rozpoznanie stanu przedcukrzycowego – to według danych NFZ ponad 57 tys. pacjentów rocznie – oraz nadczynności tarczycy – w tym przypadku to 31 tys. osób.

Resort zdrowia proponuje również dodanie nowego świadczenia opieki koordynowanej obejmującego chorych na przewlekłą chorobę nerek. Lekarz POZ zyska możliwość diagnozy i kompleksowych świadczeń z zakresu leczenia nerek we wczesnych fazach rozwoju choroby. Ten problem zdrowotny dotyka ponad 100 tys. pacjentów rocznie.

Natomiast dzieci korzystające z opieki koordynowanej zyskają możliwość konsultacji specjalistycznych.

Całkowity koszt wprowadzonych zmian oszacowano na co najmniej 231,5 mln zł. To jednak, jak zauważono w ocenie skutków regulacji, kwestia przeniesienia kosztów dotychczas ponoszonych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W projekcie nie pojawiają się bowiem zupełnie nowe świadczenia, tylko usługi oferowane dotychczas na innym poziomie systemu – w AOS.

Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do projektu do 11 września br. ©℗