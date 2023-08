Zatrudniam 10 pracowników. Chciałem im wypłacić świadczenie urlopowe, do czego uprawnia ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Czy takie świadczenie będzie zwolnione ze składek?

W opisywanej sprawie należy odwołać się do art. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W ust. 3 postanowiono, że pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 ustawy lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Wysokość takiego świadczenia nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika.

Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Nie podlega ono składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Na uwagę zasługują również przepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 20 i 21 tego rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ‒ do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego oraz świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o ZFŚS ‒ do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie.

Warto zwrócić też uwagę na stanowisko zawarte w piśmie ZUS z 3 sierpnia 2023 r., znak DI/200000/43/722/2023. ZUS uznał w nim, że przedsiębiorca zatrudniający poniżej 20 pracowników, decydując się na wypłatę pracownikom świadczenia urlopowego (wypełniając przesłanki określone w ustawie o ZFŚS), nie będzie zobowiązany do odprowadzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 21 wspomnianego rozporządzenia.

Należy zatem uznać, że w podanym stanie faktycznym świadczenie urlopowe wypłacane dla pracowników przez pracodawcę będzie wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. ©℗