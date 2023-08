Jest szansa, że będzie więcej czasu na uzupełnienie badań okresowych pracowników. Ministerstwo Zdrowia zapowiada gotowość do rozmów w sprawie zmian w obecnych przepisach.

Po naszej publikacji („Tłumy chętnych do medycyny pracy”, nr 149/2023) otrzymaliśmy stanowisko resortu zdrowia w sprawie podnoszonych problemów z przeprowadzeniem zaległych badań okresowych pracownikom. Jak zapewnia ministerstwo, jak dotąd nie docierały do niego głosy o kłopotach i potrzebie zmiany terminów. Teraz nie są zatem prowadzone prace nad wydłużeniem czasu realizacji obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników, które są określone w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.). Ale jeżeli odpowiednie wnioski zostaną skierowane, Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że pochyli się nad nimi.

Przypomnijmy, w ubiegły czwartek pisaliśmy o problemach, jakie przeżywa medycyna pracy w związku ze zniesieniem przepisów covidowych, które pozwalały odsunąć w czasie przeprowadzenie badań okresowych u pracowników. Zaległości sięgają trzech lat od czasu rozpoczęcia pandemii, a na uzupełnienie badań zainteresowani mają 180 dni. Być może ten czas byłby wystarczający, gdyby nie to, że pracownicy wykonują również bieżące badania, a do medycyny pracy pilnie muszą się zgłosić kierowcy zawodowi, którzy z kolei dostali jeszcze mniej, bo tylko 60 dni na uzupełnienie badań okresowych. Te z kolei w ich przypadku są rozbudowane o specjalistyczne konsultacje. Dodatkowo wakacje to czas, w którym swoje kroki do lekarza orzecznika kierują kandydaci na studia np. na kierunkach medycznych oraz chętni do rozpoczęcia nauki w szkole branżowej, którzy są w tym roku wyjątkowo liczni ze względu na kumulację roczników.

Po apelu Pracodawców Medycyny Prywatnej o zmiany, m.in. o wydłużenie terminów do 270 dni dla pracowników wykonujących zawody obarczone dużym ryzykiem zawodowym, natomiast pozostałym aż do grudnia 2024 r., resort zapowiedział wolę podjęcia rozmów i wypracowania rozwiązań. ©℗