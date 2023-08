Dziś wchodzą w życie zmiany w zasadach wystawiania recept na leki psychotropowe i środki odurzające. Nowe regulacje mają ograniczyć praktykę dowolności w wystawianiu recept online, bez dokładnego przeanalizowania przypadku pacjenta.

Wprowadzenie rozporządzenia ministra zdrowia z 12 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. poz. 1368) ma na celu zwalczanie patologii tzw. receptomatów (pisaliśmy o tym m.in.: „Koniec psychotropowej wolnej amerykanki. Od sierpnia ograniczenia w zdalnym wystawianiu recept”, DGP nr 142/2023).

Wypisanie recepty na leki psychotropowe i środki odurzające musi być poprzedzone badaniem i oceną wpływu leku na pacjenta. W ramach konsultacji lekarz musi porozmawiać z pacjentem na temat jego zdrowia oraz stanu psychicznego. Lekarz musi również sprawdzić ilość i rodzaj ostatnio przepisanych mu leków za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) albo systemu gabinetowego lub wywiadu z pacjentem – jeśli chory dotychczas nie logował się do IKP. Ponadto będzie musiał odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta, że zweryfikował leki, oraz zapisać bieżące wskazania. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia (MZ), kontrolę sporządzania dokumentacji medycznej po konsultacji z pacjentem przy wypisywaniu środków odurzających i leków psychotropowych będzie prowadził na bieżąco Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmiany dotyczą nie tylko klientów receptomatów, ale bardzo licznej grupy pacjentów, którzy częściej będą musieli zgłaszać się do lekarza. Nie będzie mógł on bowiem wystawić leków w kontynuacji leczenia, jeżeli upłynęły trzy miesiące od ostatniej wizyty i badania pacjenta. Informacja o tym, że wskazany okres nie został przekroczony, musi zostać zamieszczona w dokumentacji medycznej chorego.

Ograniczenia w możliwości wypisywania leków psychotropowych to niejedyne zmiany, jakie w ostatnim czasie dotknęły medyków. Od 3 lipca br. obowiązują limity dzienne recept wystawianych przez lekarzy. Środowisko nieodmiennie nie zgadza się z ograniczeniami wprowadzonymi bez zmian w obowiązujących przepisach. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) zaplanował na dziś konferencję prasową.

Lekarze chcą wyrazić sprzeciw wobec działań ministerstwa i ignorowania postulatów lekarzy. OZZL nie zgadza się z sugestiami MZ, że wprowadzenie limitu wystawiania recept nie dotknęło całego środowiska lekarskiego, a wyłącznie grupę, która czerpie zyski z wypisywania recept. Jak czytamy w stanowisku OZZL: „Takie stwierdzenie to kłamstwo, które godzi w dobre imię protestujących lekarzy oraz renomę organizacji, jaką jest OZZL. Nie zgadzamy się na godzenie w dobre imię członków Związku, którzy protestując w sprawie limitów recept, wyrażali sprzeciw przeciwko temu rozwiązaniu, które w naszym głębokim przekonaniu prowadzi do ograniczenia pacjentom dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych”. OZZL wezwał resort zdrowia do zaniechania naruszeń dóbr osobistych protestujących lekarzy, m.in. przewodniczącej związku. Zapowiada, że jeśli ministerstwo nie podejmie wskazanych w wezwaniu działań, czyli nie przestanie godzić w dobre imię lekarzy, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. ©℗