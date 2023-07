Błędy zdarzają się wszędzie. Nie inaczej jest również w świadectwach pracy. Jakie pomyłki mogą zwierać te dokumenty? Co należy wtedy zrobić? Odpowiedź znajduje się w poniższym artykule.

Świadectwo pracy to dokument, który otrzymuje pracownik w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z danym pracodawcą. To do obowiązków tego drugiego należy jego prawidłowe wystawienie. Informacje zawarte w świadectwie pracy są bardzo ważne i często przydatne w dalszej karierze zawodowej pracownika. Należą do nich choćby wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego czy też naliczenia emerytury. Świadectwo pracy przyda się także w urzędzie pracy. Dlatego też poprawność tego dokumentu należy traktować priorytetowo.

W świadectwie pracy znajdują się tak istotne elementy jak okres i rodzaj wykonywanej pracy oraz zajmowane stanowisko. Mimo tak oczywistych rzeczy, błędy w świadectwach pracy zdarzają się dość często. Do najczęstszych błędów, jakie znajdują się w świadectwach pracy, można zaliczyć m.in.

pomyłki w dacie zatrudnienia pracownika,

niepoprawne uzupełnienie szczegółów dotyczących zwolnienia chorobowego,

nieujmowanie informacji na temat pracy w warunkach szkodliwych / niebezpiecznych.

Błędy te powinny być wychwycone przez pracownika. Po otrzymaniu świadectwa pracy warto je zatem dokładnie przeczytać.

Co zrobić, gdy świadectwo pracy zawiera błędy?

W momencie, gdy pracownik otrzyma świadectwo pracy z błędami, niepełne lub z nieprawdziwymi informacjami ma prawo w ciągu 14 dni złożyć wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie danych. Pracodawca z kolei, po otrzymaniu wniosku ma 7 dni na wydanie nowego, jeśli tylko zaakceptuje ujęte zarzuty bądź uzupełnienia, które są w nim zawarte.

Zatrudniający nie musi zgadzać się z zarzutami pracownika. Wtedy również w ciągu 7 dni musi zawiadomić go o odmowie sprostowania świadectwa pracy. Natomiast pracownik w ciągu 14 dni od otrzymania papierowo lub elektronicznie odmowy jego wniosku ma prawo wystąpić do sądu pracy o sprostowanie go.

Błędne świadectwo pracy. Czy pracownik może otrzymać odszkodowanie?

Zgodnie z art. 99 Kodeksu pracy pracownik może domagać się naprawienia szkody wyrządzonej przez zatrudniającego, gdy nie wydał w terminie lub wydał nieadekwatne świadectwo pracy. Wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, jednak nie dłuższy niż 6 tygodni.

Aby pracodawca został pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, wymagane jest spełnienie łącznie trzech przesłanek:

pracodawca nie wydał w terminie świadectwa pracy lub wydał niewłaściwe świadectwo pracy,

pracownik nie został zatrudniony z powodu braku świadectwa pracy,

wystąpiła współzależność pomiędzy zaniechaniem lub działaniem pracodawcy a szkodą, którą poniósł pracownik.

To na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia, że pomimo starań, nie mógł znaleźć nowej pracy, a powodem tego było niewydanie świadectwa pracy. Jeśli sąd przychyli się do wniosku pracownika, pracodawca poza częścią odszkodowawczą, będzie zobligowany do wydania pracownikowi prawidłowego świadectwa w ciągu 7 dni.

Błędy w świadectwie pracy. Jak je sprostować?

Pracodawca ma w obowiązku wydać prawidłowe świadectwo pracy, jeśli faktycznie znajdzie tam błędy. Poprzednie świadectwo pracy powinien zniszczyć i usunąć je z akt osobowych pracownika. Korekta świadectwa pracy nie ma konkretnego wzoru, zatem wydaje się je identycznie jak normalne świadectwo (bez żadnych adnotacji).

Błędy to rzecz ludzka i zdarzają się także w tak ważnych dokumentach jak świadectwo pracy. Aby je naprawić, należy przestrzegać terminów i znać swoje prawa. Często takowe sytuacje rozwiązuje stosowna korekta i nie ma z tym większego problemu. Zdarza się jednak, że sprawa trafia do sądu. W tym przypadku rozwiązania bywają różne, czasem dość kosztowne (szczególnie dla pracodawcy).