Do 2 sierpnia można zgłaszać uwagi do projektów rozporządzeń określających zasady uzyskiwania i wykonywania zawodu ratownika medycznego. Nowe regulacje dotyczą oceniania znajomości języka polskiego osób, które chcą wykonywać zawód ratownika medycznego na terenie Polski. Wskażą one również, w jaki sposób będzie stwierdzania niezdolność do pracy z powodu stanu zdrowia.

Konsultacje obejmują dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia:

w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych przez ratownika medycznego, oraz

w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy uzupełnią obowiązującą od 22 czerwca tego roku ustawę z 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705 ze zm.).

Znajomość języka polskiego

Ocena znajomości języka polskiego osób, które nie są obywatelami polskimi lub nie ukończyły kształcenia w zawodzie w Polsce, ma, zgodnie z projektem, koncentrować się na praktycznych umiejętnościach, takich jak:

czytanie i rozumienie tekstu pisanego w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przepisów dotyczących wykonywania zawodu,

porozumiewanie się z osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, pacjentami, ratownikami medycznymi, dyspozytorami medycznymi oraz przedstawicielami innych zawodów medycznych, w szczególności poprawne udzielanie zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji;

formułowanie wypowiedzi ustnych na potrzeby narad i szkoleń zawodowych;

pisanie zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego, w szczególności w zakresie prawidłowego dokumentowania czynności zawodowych.

Na tle innych zawodów medycznych zwracają uwagę wysokie kwalifikacje wymagane od członków komisji egzaminacyjnej. W jej składzie ma się znaleźć dwóch ratowników medycznych, w tym jeden mający stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, przedstawiciel wskazany przez Polskie Towarzystwo Ratunkowe, mający tytuł specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej.

Opłata za egzamin wyniesie 400 zł.

Niezdolność do wykonywania zawodu

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie całkowitej albo częściowej niezdolności ratownika medycznego do wykonywania zawodu spowodowanej jego stanem zdrowia, Krajowa Rada Ratowników Medycznych powołuje komisję lekarską złożoną ze specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny. Zgodnie z projektem w skład komisji wejdzie trzech lekarzy specjalistów wykonujących zawód lekarza co najmniej od pięciu lat oraz mających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny. W ciągu dwóch miesięcy od dnia powołania komisja będzie wydawać orzeczenie o stanie zdrowia ratownika medycznego na podstawie badania lekarskiego, dodatkowego badania lekarskiego lub obserwacji w podmiocie leczniczym oraz dokumentacji medycznej. W przypadku konieczności dłuższej obserwacji w podmiocie leczniczym komisja będzie mogła wydać orzeczenie w terminie do sześciu miesięcy. ©℗